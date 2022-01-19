В Минцифре рассказали, станет ли платным вход в Дію из-за тарифов на BankID

Информация о платном входе в приложение Дія является ложной, поскольку тарифы на BankID не касаются физических лиц.

В этом заверили в Министерстве цифровой трансформации. В ведомстве напомнили, что Нацбанк с 1 февраля 2022 года вводит только тарифы на услуги, которые предоставляют абонентам системы BankID.

— Тарифы устанавливаются только для участников системы BankID НБУ – банков и других компаний, которые предоставляют коммерческие услуги. То есть они не касаются пользователей-физических лиц, – объяснили в Минцифры.

В системе BankID НБУ с 1 февраля 2022 года вводятся тарифы на услуги, которые предоставляются абонентам системы, в частности за подключение и пользование ею.

Но они устанавливаются Национальным банком только для банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги. Пользователей-физлиц эти тарифы не будут касаться.

В начале января в приложении Дія запустили новую функцию. В Минцифре сообщили о запуске функции push-сообщения о кредитах или проверке кредитной истории.

Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, — вы сразу увидите push в приложении Дія.