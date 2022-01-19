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Факти / Україна

У Мінцифри розповіли, чи стане платним вхід у Дію через тарифи на BankID

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
додаток дія

Інформація про начебто платний вхід до додатку Дія є неправдивою, оскільки тарифи за BankID не стосуються фізичних осіб.

У цьому запевнили у Міністерстві цифрової трансформації. У відомстві нагадали, що Нацбанк з 1 лютого 2022 року запроваджує лише тарифи на послуги, що надаються абонентам системи BankID.

– Тарифи встановлюються лише для учасників системи BankID НБУ – банків та інших компаній, що надають комерційні послуги. Тобто вони не стосуються користувачів-фізичних осіб, – пояснили у Мінцифри.

У системі BankID НБУ з 1 лютого 2022 року запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею.

Але вони встановлюються Національним банком лише для банків та інших компаній, що надають комерційні послуги. Користувачів-фізичних осіб ці тарифи не стосуватимуться.

На початку січня у додатку Дія запустили нову функцію. У Мінцифри повідомили про запуск функції push-повідомлення про кредити чи перевірку кредитної історії.

Тепер, коли якийсь банк перевірятиме вашу кредитну історію або відкриватиме новий рахунок, — ви відразу побачите push у додатку Дія.

Джерело: РБК-Україна

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