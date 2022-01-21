Для Украины – оружие, для РФ – санкции: результаты переговоров с Блинкеном и Бербок

Уже несколько недель Россия раздувает вопрос собственной “безопасности” и требует от НАТО отойти на границы 1997 года, а также обязаться не принимать в свои ряды новых членов, в частности Украину. В то же время Кремль продолжает сосредоточивать на наших границах десятки тысяч военных.

В ответ на это Украина пригласила на переговоры нескольких ключевых союзников, которые впоследствии встретились и с представителями РФ. Но помогли ли эти контакты снизить градус напряжения?

Украина-Германия-США

Международные контакты Украины на этой неделе отметились двумя визитами – министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Цель их визита была приблизительно одинаковой – обсудить двусторонние отношения стран и еще раз подтвердить противостояние гибридной агрессии России.

– Динамика процесса требует постоянных консультаций. Чувствительность вопросов и их вес нуждаются в персональных консультациях, а не дистанционном общении, где есть риск утечки информации. Из-за этого мы и наблюдаем такую челночную дипломатию. Есть разные оценки и видения стратегий поведения у разных субъектов среди западных государств. Поэтому добиться единства не так-то легко. Это и требует ряда раундов консультаций, – объясняет политолог Олег Саакян.

Тем более, что наращивание контактов не прошло незаметно. В последние годы Соединенные Штаты все больше приобщаются к встречам, затрагивающим тему войны на Востоке Украины.

По мнению политолога Алексея Якубина, возросшая активность США в переговорах по Украине может в будущем помочь продвинуться в решении конфликта. А сейчас их активизация помогает сдерживать Россию.

– Очень важный момент переговоров и в том, что когда говорят дипломаты, не говорят пушки. Мы это отчасти и наблюдаем. С 22 декабря 2021 года формально объявили перемирие. Определенные эксцессы есть, но даже по данным ОБСЕ, количество обстрелов уменьшилось. Когда ведутся переговоры, возможность военного вторжения снижается, – выражает мнение Якубин.

Однако были и позиции, которые украинские власти хотели обсудить отдельно. В частности, снабжение оружием Украины.

Позиция Германии по этому вопросу не изменилась. Власти ФРГ не собираются одобрять поставки оружия Украине, даже несмотря на тренд увеличения количества контрактов по экспорту вооружения.

Анналена Бербок

В то же время, Бербок подтвердила, что Германия и дальше будет выступать против агрессивных действий РФ.

– Мы поддерживали Украину в вопросе лечения украинских военных в Германии, в Берлине. Мы посодействовали установке передвижного военного лазарета. Мы будем делать все для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса и использовать все дипломатические возможности и эффективные рычаги для этого, для поддержки Украины, – сказала глава МИД ФРГ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В свою очередь, Блинкен во время встречи с президентом Владимиром Зеленским подтвердил приверженность США поддержке Украины.

Энтони Блинкен

Также ему было важно согласовать позиции перед переговорами с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, несмотря на желание договориться с Москвой.

— Мне кажется, что США и РФ выходят на какое-то рабочее соглашение, которое будет связано с вопросами безопасности и нюансами, которые, среди прочего, затронут Украину в контексте Донбасса. Такое дополнительное уточнение отдельных деталей и даже визит Блинкена в Киев – это был дополнительный элемент сверки часов, – говорит Якубин.

Украинские власти уверены, что никаких договоренностей на переговорах РФ за нашей спиной не будет, что и показали визиты американского и немецкого дипломатов.

Восстановление Норманди

Несмотря на подтверждение давно известных тезисов наших союзников, Украина в очередной раз попыталась поднять вопрос возобновления переговоров в нормандском формате на самом высоком уровне.

Германия тоже считает, что решение конфликта возможно только дипломатическим путем, потому и решила вспомнить про Нормандский формат на встрече с Лавровым.

Однако глава МИД РФ после переговоров повторил ту самую мантру, которая раздается из Кремля после Норманди 2019 года.

— Для нас главное – не когда-нибудь встречаться, а зачем встречаться… Нам важно четкое понимание, достигнутое заранее – с чем мы будем идти на встречу в нормандском формате на том или ином уровне, – сказал глава МИД РФ по результатам встречи.

Но даже если Россию и удастся усадить за стол переговоров, то вряд ли они принесут результат.

– Усадить сегодня Россию за стол переговоров с желанием договориться невозможно. Просто усадить за стол возможно. Есть нормандский формат, есть минский формат, но добиться доброй воли на то, чтобы завершить войну и вернуться к цивилизованной политике – нет. Реалистично привести эти переговоры к очередному витку деэскалации, когда РФ будет понимать, что цена наращивания агрессии будет слишком болезненной. Соответственно, они отложат эти планы до наступления более благоприятных для них условий, – говорит Саакян.

То, что Россия не готова садиться и говорить показала встреча Блинкена и Лаврова в Женеве, после которой глава российского МИД продолжал следовать “линии партии”, заявляя о необходимости выполнения Минских соглашений, но так, как это выгодно Кремлю.

Глава Госдепа заявил, что США будут только усиливать поддержку Украины, в том числе предоставлением вооружения. А России порекомендовал отвести свои войска от украинской границы, если она хочет доказать, что не готовится к эскалации.

Лезвие Запада и России

Переговоры с Германией были важными и в контексте противостояния запуску Северного потока-2, потому и понадобилось встретиться с Бербок на этой неделе, даже несмотря на приостановку сертификации трубы.

— На европейском пространстве значительным геополитическим влиянием пользуется Германия… Ее роль важна и с учетом Северного потока-2, который также является одним из аргументов на переговорном столе, причем как кинжал с обоюдоострым лезвием. Он может быть как инструментом слабости ЕС, так и инструментом силы против России. Я уверен, что одним из треков переговоров с Германией по линии США является вопрос Северного потока-2 и того, как им воспользоваться для усиления Запада, а не ослабления, – высказывает мнение Саакян.

Эту позицию показала и встреча Блинкена с Бербок. По ее результатам госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что пока российский газопровод полезнее Западу, чем России.

— Мы также говорили о статусе газопровода Северный поток-2, против которого США продолжают выступать. Стоит отметить: газ еще не течет по Северному потоку-2, что означает, что трубопровод является рычагом влияния для Германии, США и союзников. Не России, – сказал госсекретарь США после переговоров в Берлине.

Переговорный треугольник Киев-Вашингтон-Берлин показал России, что Западу важнее не допустить эскалации, а не договариваться с Кремлем любыми способами.

А в случае продолжения агрессивных действий Москву будут ждать тяжелые последствия.

Конкретные шаги

Конечно, войска в Украину никто не будет отправлять, здесь мы должны полагаться только на свою военную мощь.

Что наши союзники могут сделать, так это ввести санкции, о которых говорят уже больше месяца.

Украинские чиновники и президент Зеленский на этой неделе несколько раз говорили, что стоит ввести санкции до эскалации, чтобы они были эффективными. Но вряд ли союзники пойдут на такой шаг.

— Санкции – это вопрос будущего. Это инструмент на крайний случай. Часть санкций введена, и даже среди европейских стран ведется дискуссия о том, насколько это поможет. США наоборот стараются вести переговоры с РФ, потому санкционный режим не пришелся бы кстати, – объясняет Якубин.

Пока никто не говорит, что это будут за ограничения, но они точно ударят по финансовой системе России.

В настоящее время можно выделить три составляющих, о которых наиболее часто вспоминают в СМИ.

Отключение России от системы SWIFT – пожалуй, самый болезненный шаг. В таком случае РФ не сможет проводить международные финансовые операции, а это означает паралич всей экономики.

Покупка и продажа товаров за границу становится практически невозможной, а в таких условиях почти ни одна страна не может долго протянуть. Для РФ это будет означать коллапс экономики в течение нескольких месяцев.

Запрет на поставку энергоресурсов также может быть одним из вариантов наказания. В таком случае РФ потеряет значительную часть прибыли и не сможет долго продолжать агрессивные действия.

В частности, могут заблокировать сертификацию и запуск Северного потока-2, что подтвердила и Бербок.

— У нас нет другого выбора, даже если это означает высокую экономическую цену… Германия подтвердила, что в случае использования энергии в качестве оружия это будет иметь последствия для трубопровода, – сказала она.

Также Россия может остаться без ряда импортных товаров и запчастей, которые используются, в частности, в оборонной промышленности.

Масштабы этого запрета могут быть беспрецедентными. По некоторым данным, речь может идти о запрете экспорта в РФ любых товаров, произведенных в Соединенных Штатах.

Даже полупроводники могут оказаться под запретом в России.

Также в СМИ часто появляется информация о санкциях против президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения, крупнейших российских банков, внешнего долга РФ.

Точно узнать о шагах, подготовленных западными союзниками, мы сможем лишь незадолго до их введения.

Активизация дипломатических контактов Украины и ее союзников на этой неделе продемонстрировала готовность дать отпор Кремлю, на какие бы шаги он ни пошел.

Остается лишь ждать ответа РФ, которой вряд ли понравилась консолидация западной дипломатии.