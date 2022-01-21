Зустріч Блінкена та Лаврова: експерти оцінили підсумки переговорів

У п’ятницю, 21 січня, у Женеві відбулися переговори між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Однією з основних тем переговорів була Україна, а саме – стягування Кремлем військ до нашого кордону та реакція на це Вашингтона та НАТО.

Як оцінюють результати цих переговорів політологи Олеся Яхно та Олексій Якубін – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Олеся Яхно наголосила, що на її думку, зустріч Блінкена з Лавровим не має жодного практичного результату.

– Це більше процес замість результату. Росія свідомо висуває вимоги – наприклад, що стосується Румунії та інших країн НАТО – вона висуває умови, які свідомо неможливо виконати. І Росія сама знає, що їх ніхто не планує виконувати, – наголосила експерт.

Вона висловила думку, що США беруть участь у цих переговорах через те, що хочуть зрозуміти, що збираються робити у Кремлі далі.

За словами Яхно, ще від самого початку, коли пройшли переговори російської та американської делегацій 10 січня 2022 року, під час яких прозвучали чіткі заяви, що США не можуть визначати долю Європи та України рухатися чи не рухатися в НАТО, і що Сполучені Штати готові обговорювати питання нерозповсюдження ядерної зброї та скорочення військових навчань, стало зрозуміло, що немає такого варіанту, щоб були досягнуті ті домовленості, про які говорить Росія.

– США намагаються зрозуміти, що хоче робити Росія, а вона продовжує нагнітати, таким чином шантажуючи, – наголосила політолог.

Водночас кандидат політичних наук Олексій Якубін заявив, що ця зустріч стала насамперед продовженням переговорів, які тривають протягом останніх тижнів.

– Як ми бачимо, останнім часом дуже сильно зросла кількість дипломатичних контактів щодо ситуації на українсько-російському кордоні, ніж, приміром, була того ж 2019 року. Ми постійно чуємо про телефонні переговори між Києвом та Вашингтоном, – сказав Якубін.

За його словами, це може бути пов’язане з тим, що США відреагували на заклики України бути активнішими щодо участі в українській ситуації в контексті європейської безпеки.

Серед позитивних підсумків таких переговорів він назвав те, що поки що ведуться ці дипломатичні зустрічі, “військова ескалація РФ продовжуватися не повинна”.

Ще одним позитивним моментом він назвав те, що на зустрічі порушували питання, пов’язане з Мінськими домовленостями.

– Незважаючи на те, що існують заяви, що, нібито, ось, Кремль та Вашингтон ні про що не домовилися, я вважаю, добре те, що розмови ведуться, і що вони відбуваються на стількох рівнях – починаючи від президента і закінчуючи окремими представниками і МЗС, і Міноборони РФ, і США. І що питання військового загострення завдяки цим зустрічам мінімізується, – сказав він.

Політолог підкреслив, що для України важливо, що США стали досить активними щодо російської ескалації на нашому держкордоні.