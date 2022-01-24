Погода в Украине с 24 по 28 января будет снежной и морозной. Порывы ветра до 7-12 м/с, которые прогнозируются 24 января, стихнут уже на следующий день, однако возобновятся к концу рабочей недели.

Погода в понедельник, 24 января

Облачно в понедельник будет на Севере и на Западе. В Закарпатской области, согласно прогнозу, после 16-градусных ночных морозов будут самые низкие температуры и днем – до -8°.

На остальной территории и днем, и ночью будет идти снег. До -6° 24 января прогнозируется на Востоке. В Центре, в частности в Полтавской области, – до -7°.

На Юге наиболее прохладно будет в Николаевской и Херсонской областях – до -5°.

Погода во вторник, 25 января

Во вторник снег будет идти на Востоке и на Западе, а также в Житомирской области. На остальной территории – переменная облачность.

Наиболее морозная ночь снова будет в Закарпатской, а также в Черновицкой областях – до -18°. До -12° ночью будет на Севере. Днем столбики термометров там поднимутся до -7°.

До -6° прогнозируется на Востоке и в Центре, а на Юге – до -4°.

Погода в среду, 26 января

В среду снег обойдет только юг страны. На Западе морозы упадут до 0 – -2° (в Ровенской и Хмельницкой области).

До -4° будет в Центре и на Юге. На градус прохладнее будет на Севере, а на Востоке – до -6°.

Погода в четверг, 27 января

В четверг снег будет продолжать идти на Западе, а также в отдельных северных (в Житомирской и Киевской) и центральных (Винницкой) областях.

На Севере днем будет облачно и до -8° днем и -12° ночью.

На Востоке и на Юге будет солнечно, а столбики термометров в Крыму, согласно прогнозу синоптиков, должны подняться до +1°.

Погода в пятницу, 28 января

В пятницу будет идти снег везде, кроме южных областей. В большинстве регионов в этот день температура воздуха поднимется выше нуля – на Севере, в Центре, на Западе и на Юге. В Одессе и Крыму прогнозируется даже до +4°.

На Востоке в последний рабочий день недели будет до -5° днем и -13 ночью.

Температура воздуха в феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет, прогнозирует заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Однако количество дней с сильными морозами до -20° должно остаться неизменным.