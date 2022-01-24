Погода в Україні з 24 до 28 січня буде сніжною та морозною. Пориви вітру до 7-12 м/с, які прогнозуються 24 січня, стихнуть вже наступного дня, проте відновляться наприкінці робочого тижня.

Погода в понеділок, 24 січня

Хмарно в понеділок буде на Півночі та на Заході. У Закарпатській області, згідно з прогнозом, після 16-градусних нічних морозів будуть найнижчі температури й удень – до -8°.

На решті території і вдень, і вночі йтиме сніг. До -6° 24 січня прогнозується на Сході. У Центрі, зокрема в Полтавській області, – до -7°.

На Півдні найбільш прохолодно буде в Миколаївській та Херсонській областях – до -5°.

Погода у вівторок, 25 січня

У вівторок сніг йтиме на Сході та на Заході, а також у Житомирській області. На решті території – мінлива хмарність.

Найбільш морозна ніч знову буде в Закарпатській, а також у Чернівецькій області – до -18°. До -12° уночі буде на Півночі. Удень стовпчики термометрів там піднімуться до -7°.

До -6° прогнозується на Сході та в Центрі, а на Півдні – до -4°.

Погода у середу, 26 січня

У середу сніг омине лише південь країни. На Заході морози впадуть до 0 – -2° (у Рівненській та Хмельницькій області).

До -4° буде в Центрі та на Півдні. На градус прохолодніше буде на Півночі, а на Сході – до -6°.

Погода в четвер, 27 січня

У четвер сніг продовжуватиме йти на Заході, а також в окремих північних (у Житомирській та Київській) та центральних (Вінницькій) областях.

На Півночі удень буде хмарно та до -8° удень та -12° уночі.

На Сході та на Півдні буде сонячно, а стовпчики термометрів у Криму, згідно з прогнозом синоптиків, мають піднятися до +1°.

Погода в п’ятницю, 28 січня

У п’ятницю сніжитиме всюди, крім південних областей. У більшості регіонів цього дня температура повітря підніметься вище нуля – на Півночі, у Центрі, на Заході та на Півдні. В Одесі та Криму прогнозується навіть до +4°.

На Сході в останній робочий день тижня буде до -5° удень та -13 вночі.

Температура повітря в лютому 2022 року може бути на два-три градуси вищою, ніж за останні 30 років, прогнозує завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Однак кількість днів із сильними морозами до -20° має залишитися незмінною.