В пятницу, 28 января, украинский ледокол Ноосфера отправится в свой первый рейс в Антарктиду.

– Последний корабль под украинским флагом выходил в Южный океан более 20 лет назад. И сегодня Украина возвращается в круг морских государств мира, – говорится в заявлении, опубликованном на канале Офиса президента Украины в Telegram.

В ОП добавили, что Ноосфера – это первое украинское судно, которое оборудовали современной системой динамического позиционирования.

Этот корабль является флагманом украинского научно-исследовательского флота. Его создали по указу президента Владимира Зеленского.

В 2022 году, как ожидается, в соответствии с тем же указом должна быть оптимизирована и реконструирована существующая морская исследовательская инфраструктура.

После этого, в ближайшем будущем, украинские судостроительные компании должны начать постройку новых опытных судов.

Ранее Ноосфера была Джеймсом Кларком Россом, которого Украина купила у Британии в августе 2021 года.

Официальная передача судна произошла 30 августа в порту Фредериксгавна (Дания).

В октябре того же года ледокол прибыл в Одесский морской порт.