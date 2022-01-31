Срочник Нацгвардии Артемий Рябчук хладнокровно расстрелял двух сослуживцев в комнате для хранения оружия Южмаша. Потом забрал все магазины из сейфа и скрылся. На своем пути убил еще троих человек. Среди них одна гражданская.

Он бродил по заводу, пока не нашел место, где смог перепрыгнуть забор. На попутке Рябчук пересек центр города, выехал на левый берег и по трассе доехал до пригорода под названием Подгородное. Там он нашел недострой, где выбросил патроны.

А дальше его словно что-то переключило. Он подошел к первой женщине, которую увидел, и попросил вызвать полицию.

Наряд полиции задержал Рябчука. Перед тем, как доставить его в СИЗО, правоохранители устроили прямо на месте допрос.

Задержанный спокойно и уверенно рассказал, как убивал людей.

Факти Тижня попросили опытного психолога, криминалиста Юрия Ирхина проанализировать видео со стрелком.

– Он в кровь не вляпался, ни разу не споткнулся ни обо что. То есть целенаправленно, заметьте, он стволом работает умело. Это нужен навык.

Срочник, который всего три месяца служит, никогда бы не мог получить таких навыков. Для этого очевидно нужна спецподготовка.

Народный депутат Украины и полковник Службы безопасности Украины в отставке Роман Костенко не исключает, что нацгвардеец Артемий Рябчук мог быть инструментом чьей-то диверсии.

Криминалист Юрий Ирхин указывает на важную деталь – молодой человек, которому всего 20 лет, очень уверенно себя ведет. Никакого стресса даже в момент задержания.

На место трагедии в тот же день выехал командующий Нацгвардией Николай Балан. И первые же результаты расследования показали, что у Рябчука были причины для мести.

– Был конфликт около трех недель назад, не у него, а между другими двумя военными. Рябчук вмешался, для того чтобы предотвратить конфликт, о чем он доложил своему командиру взвода.

Никаких дисциплинарных мер командиры не приняли, а парня якобы начали травить и называть стукачем. В какой-то момент он сорвался.

Рябчуку объявили подозрение сразу по трем статьям: умышленное убийство, дезертирство и похищение оружия. Ему грозит пожизненное заключение. Но только ли он должен сидеть на скамье подсудимых?

По мнению адвоката Юрия Баумана, из парня могут намеренно лепить единственное зло. Подозрительно, что очень быстро в сеть слили видео расстрелов и его допрос.

Что же происходило в воинской части 3021, где служил Рябчук? Как оказалось, еще в 2018-м, а затем в 2019 году там при загадочных обстоятельствах скончались двое военнослужащих. Официальная причина — самоубийство.

В соцсетях посыпались признания от бывших военнослужащих части. Мол, дедовщину там одобряет высшее руководство.

В самой воинской части отрицают дедовщину. Сейчас Государственное бюро расследований проводит там обыски. Командующего временно отстранили от службы. В отставку подал даже руководитель Нацгвардии.

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