Строковик Нацгвардії Артемій Рябчук холоднокровно розстріляв двох товаришів по службі у кімнаті для зберігання зброї Південмашу. Потім забрав всі магазини із сейфа і втік. На своєму шляху вбив ще трьох людей. Серед них одну цивільну.

Він блукав заводом, допоки не знайшов місце, де зміг перестрибнути паркан. На попутці Рябчук перетнув центр міста, виїхав на лівий берег і трасою доїхав аж до передмістя під назвою Підгородне. Там він знайшов недобудову, де викинув набої.

А далі його немов перемикнуло. Він підійшов до першої зустрічної жінки і попросив викликати поліцію.

Наряд поліції затримав Рябчука. Перед тим як доставити його в СІЗО, правоохоронці влаштували прямо на місці допит.

Затриманий на диво спокійно та впевнено розповів, як убивав людей.

Факти Тижня попросили досвідченого психолога, криміналіста Юрія Ірхіна проаналізувати відео зі стрільцем.

– Він у кров не вляпався, жодного разу не перечепився ні за що. Тобто цілеспрямовано, зауважте, він стволом працює вміло. Це потрібні навички.

Строковик, який всього три місяці служить, ніколи б не міг отримати таких навичок. Для цього очевидно потрібна спецпідготовка.

Народний депутат України та полковник Служби безпеки України у відставці Роман Костенко не виключає, що нацгвардієць Артемій Рябчук міг бути інструментом чиєїсь диверсії.

Криміналіст Юрій Ірхін вказує на важливу деталь – молодик, якому всього 20 років, дуже впевнено себе поводить. Жодного стресу, навіть у момент затримання.

На місце трагедії того ж дня виїхав командувач Нацгвардії Микола Балан. І перші ж результати розслідування показали, що Рябчук мав причини для помсти.

– Був конфлікт близько трьох тижнів тому, не у нього, а між іншими двома військовими. Рябчук втрутився, для того щоб запобігти конфлікту, про що він доповів своєму командиру взводу.

Жодних дисциплінарних заходів командири не вжили, а хлопця нібито почали цькувати і називати стукачем. В якийсь момент він вочевидь зірвався.

Рябчуку оголосили підозру одразу за трьома статтями: навмисне вбивство, дезертирство і викрадення зброї. Йому загрожує довічне ув’язнення. Але чи тільки він має сидіти на лаві підсудних?

На думку адвоката Юрія Баумана, із хлопця можуть навмисне ліпити єдине зло. Підозріло, що дуже швидко в мережу злили відео розстрілів і його допиту.

Що ж насправді відбувалось у військовій частині 3021, де служив Рябчук? Як виявилось, ще у 2018-му, а потім у 2019 році там за загадкових обставин померли двоє військовослужбовців. Офіційна причина – самогубство.

В соцмережах посипались зізнання від колишніх військовослужбовців частини. Мовляв, дідівщину там схвалює найвище керівництво.

У самій військовій частині заперечують дідівщину. Наразі Державне бюро розслідувань проводить там обшуки. Командувача тимчасово відсторонили від служби. У відставку подав навіть сам керівник Нацгвардії.

Читайте: