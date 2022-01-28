ГБР производит обыск в воинской части, где служил 21-летний Артемий Рябчук

28 января следователи Госбюро расследований начали обыски в воинской части, где проходил службу Артемий Рябчук, подозреваемый в расстреле нацгвардейцев на Южмаше.

Неотложный обыск производится в рамках досудебного расследования. Накануне Артемий Рябчук получил уведомление о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов) УК Украины.

— Мы изучаем документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, которые необходимы для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства, — говорится в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Стрельба в Днепре

О том, что в Днепре 21-летний нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял военнослужащих из автомата Калашникова, стало известно утром 27 января.

В результате вооруженного нападения пять человек погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения. После стрельбы нацгвардеец сбежал с территории завода Южмаш, однако сдался правоохранителям в тот же день.

С момента задержания Артём Рябчук находится под стражей. В рамках досудебного расследования он должен пройти экспертизу для определения своего психического состояния.

Следствие рассматривает несколько версий, почему военнослужащий устроил стрельбу. Среди них — возможные неуставные отношения, травля Артемия и драка, которая произошла в воинской части несколько месяцев назад.

Глава МВД Украины Денис Монастырский распорядился создать комиссию по изучению обстоятельств, которые могли вызвать такие действия подозреваемого.