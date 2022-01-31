На сегодняшний день нет угрозы, которая требовала бы перехода Украины в режим военного времени, в частности в сфере экономики.

Об этом рассказал в одном из интервью министр обороны Алексей Резников, комментируя уровень финансирования Вооруженных сил Украины.

По словам главы Минобороны, если такая угроза все-таки возникнет, Украина перейдет на другую систему экономики, в рамках которой все финансирование будет идти на войну.

Резников также отметил, что украинская армия готова к отпору вооруженной агрессии.

– По состоянию на сегодняшний день запасы топлива пополнены, патроны есть. Мы готовы к отпору. Угрозы, которая требовала бы перейти на рельсы военного времени, на сегодняшний день нет… Если она произойдет, мы своевременно перейдем на совершенно другую систему экономики. Тогда все программы развития закрываются. Все финансирование пойдет на войну, – подчеркнул министр.

Резников добавил, что нынешний бюджет “в сбалансированном режиме” позволяет обеспечить надлежащий уровень готовности украинских Вооруженных сил к отпору, а также постепенное развитие армии. Как известно, в 2022 году бюджет Минобороны составил 133,5 млрд грн, из которых всего 28,4 млрд грн запланированы на перевооружение и оборонные закупки. По словам Резникова, министерство в нынешней ситуации исходит из того ресурса, который есть в государстве.

Комментируя присутствие более 100 тыс. российских войск вблизи границ Украины, Резников отметил, что по состоянию на данный момент Россия не образовала ударную группировку для нападения.

– Ударная группировка имеет несколько признаков. Таких признаков сегодня в совокупности нет. Это не означает, что они не могут появиться завтра, если будет соответствующее решение в Кремле. Она может быть образована, их потенциал дает возможность образования ударной группировки, но со временем. И мы точно увидим, что происходят определенные события, демонстрирующие начало образования возможной ударной группировки. Мы будем заранее это понимать, – заверил министр.

На днях Алексей Резников заверил, что сейчас нет оснований ожидать вторжения войск России уже завтра.

Министр призвал украинцев не паниковать, а также отметил, что собирать “тревожный чемоданчик” не нужно.

Источник: LB.ua