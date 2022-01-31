Станом на зараз немає загрози, яка б вимагала переходу України в режим воєнного часу, зокрема в сфері економіки.

Про це розповів в одному з інтерв’ю міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи рівень фінансування Збройних сил України.

За словами очільника Міноборони, якщо така загроза все ж виникне, Україна перейде на іншу систему економіки, в рамках якої все фінансування буде йти на війну.

Резніков також зазначив, що українська армія готова до відсічі збройної агресії.

– Станом на сьогодні запаси палива поповнені, набої є. Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає… Якщо вона відбудеться, ми своєчасно перейдемо на зовсім іншу систему економіки. Тоді всі програми розвитку закриваються. Усе фінансування піде на війну, – наголосив міністр.

Резніков додав, що нинішній бюджет “у збалансованому режимі” дозволяє забезпечити належний рівень готовності українських Збройних сил до відсічі, а також поступовий розвиток армії. Як відомо, у 2022 році бюджет Міноборони склав 133,5 млрд грн, з яких лише 28,4 млрд грн заплановані на переозброєння та оборонні закупівлі. За словами Резнікова, міністерство в нинішній ситуації виходить з того ресурсу, який є в державі.

Коментуючи присутність понад 100 тис. російських військ поблизу кордонів України, Резніков зазначив, що станом на зараз Росія не утворила ударне угруповання для нападу.

– Ударне угруповання має декілька ознак. Таких ознак сьогодні в сукупності не існує. Це не означає, що вони не можуть з’явитися завтра, якщо буде відповідне рішення в Кремлі. Воно може бути утворено, їхній потенціал дає можливість утворення ударного угруповання, але з часом. І ми точно побачимо, що відбуваються певні події, які демонструють початок утворення можливого ударного угруповання. Ми будемо заздалегідь це розуміти, – запевнив міністр.

Днями Олексій Резніков запевнив, що зараз відсутні підстави очікувати вторгнення військ Росії уже завтра.

Міністр закликав українців не панікувати, а також зазначив, що збирати “тривожну валізку” не потрібно.

Джерело: LB.ua