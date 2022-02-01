За спробою організувати масові заворушення в Україні затримали колишнього співробітника поліції, полковника Юрія Голубана.
Цю інформацію в ефірі Свободи слова на ICTV підтвердив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
– Щодо людини, ім’я якої сьогодні вже звучало. Так, справді, це людина на прізвище Голубан, який був співробітником правоохоронних органів, і який має дуже незрозумілу історію минулого, зокрема, у 2014 році. Тому мене, як міністра, також хвилює, чому тоді у тій історії не поставили крапку.
Очевидно, що зараз правоохоронні органи, зокрема СБУ, повинні знову звернутися до фактів попередньої справи в межах цього або нового кримінального проваджнення. Оскільки людина потрапила в поле зору правоохоронних органів саме як організатор масових заворушень, – пояснив він.
30 січня поліція затримала групу осіб, які планували влаштувати масові заворушення на території України. Як повідомили в МВС, акція була спрямована на насильницькі дії з метою розхитування та дестабілізації ситуації в країні.
За словами Дениса Монастирського, організатори планували зібрати до 5 тис. людей для участі у заворушеннях. До 1,5 тис. мали становити так звані тітушки, які б влаштували бійки з правоохоронцями.
Також очільник МВС розповів, що організатори хотіли обов’язково влаштувати сутички серед учасників цього мітингу. Для цього навіть заготовили бутафорську кров, яка внаслідок конфліктів із правоохоронцями мала нібито пролитися серед псевдоактивістів.
Такі акції планували провести у Києві, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.