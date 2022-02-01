За спробою організувати масові заворушення в Україні затримали колишнього співробітника поліції, полковника Юрія Голубана.

Цю інформацію в ефірі Свободи слова на ICTV підтвердив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Щодо людини, ім’я якої сьогодні вже звучало. Так, справді, це людина на прізвище Голубан, який був співробітником правоохоронних органів, і який має дуже незрозумілу історію минулого, зокрема, у 2014 році. Тому мене, як міністра, також хвилює, чому тоді у тій історії не поставили крапку. Очевидно, що зараз правоохоронні органи, зокрема СБУ, повинні знову звернутися до фактів попередньої справи в межах цього або нового кримінального проваджнення. Оскільки людина потрапила в поле зору правоохоронних органів саме як організатор масових заворушень, – пояснив він.

30 січня поліція затримала групу осіб, які планували влаштувати масові заворушення на території України. Як повідомили в МВС, акція була спрямована на насильницькі дії з метою розхитування та дестабілізації ситуації в країні.

За словами Дениса Монастирського, організатори планували зібрати до 5 тис. людей для участі у заворушеннях. До 1,5 тис. мали становити так звані тітушки, які б влаштували бійки з правоохоронцями.

Також очільник МВС розповів, що організатори хотіли обов’язково влаштувати сутички серед учасників цього мітингу. Для цього навіть заготовили ​​бутафорську кров, яка внаслідок конфліктів із правоохоронцями мала нібито пролитися серед псевдоактивістів.

Такі акції планували провести у Києві, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.