По состоянию на сегодняшний день на границе Украины с Россией и Беларусью, а также на административной границе с временно оккупированным Крымом не наблюдается формирование ударных группировок российских войск для наступления.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

– Сегодня в Крыму продолжается милитаризация. Временно оккупированная территория полуострова используется как полигон. Мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия, отвод – введение вооруженных сил РФ. Но по состоянию на сегодняшний день формирования ударных группировок не зафиксировано. И подготовки к наступлению не происходит, — отметил министр.

Резников уточнил, что украинская разведка внимательно наблюдает за перемещениями вооруженных сил РФ, фиксирует все изменения и сравнивает эту информацию с данными разведок других государств.

По словам главы Минобороны, по состоянию на данный момент не наблюдается также формирование ударных группировок на границе с РФ и Беларусью.

– Сегодня мы также вдоль границ Украины с Российской Федерацией и Беларусью не наблюдаем формирования каких-либо ударных группировок. Вероятность значительной эскалации на сегодняшний день рассматривается как низкая… Оснований для паники, испуга, бегства или упаковки каких-то чемоданов нет, — подчеркнул Резников.

Министр проинформировал, что общая численность российских войск на прилегающих к Украине территориях РФ, в Беларуси, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма составляет около 115 тыс. (речь идет о наземном компоненте).

Недавно Алексей Резников заверил, что на сегодняшний день нет угрозы, которая бы требовала перехода Украины в режим военного времени, в частности в сфере экономики.

Министр призвал украинцев не паниковать и отмечал, что собирать “тревожный чемоданчик” не нужно.