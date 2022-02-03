Станом на сьогодні на кордоні України з Росією та Білоруссю, а також на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом не спостерігається формування ударних угруповань російських військ для наступу.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков.

– Сьогодні в Криму продовжується мілітаризація. Тимчасово окупована територія півострова використовується як полігон. Ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї, відведення – заведення збройних сил РФ. Але станом на сьогоднішній день формування ударних угруповань не зафіксовано. І підготовки до саме наступу не відбувається, – зазначив міністр.

Резніков уточнив, що українська розвідка уважно спостерігає за переміщеннями збройних сил РФ, фіксує всі зміни та порівнює цю інформацію з даними розвідок інших держав.

За словами очільника Міноборони, станом на зараз не спостерігається також формування ударних угруповань на кордоні з РФ та Білоруссю.

– Сьогодні ми також вздовж кордонів України з Російською Федерацією та Білоруссю не спостерігаємо формування якихось ударних угруповань. Імовірність значної ескалації станом на сьогодні розглядається як низька… Підстав для паніки, переляку, втечі чи пакування якихось чемоданів немає, – наголосив Резніков.

Міністр поінформував, що загальна чисельність російських військ на прилеглих до України територіях РФ, у Білорусі, а також на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму становить близько 115 тис. (йдеться про наземний компонент).

Нещодавно Олексій Резніков запевнив, що станом на зараз немає загрози, яка б потребувала переходу України в режим воєнного часу, зокрема в сфері економіки.

Міністр закликав українців не панікувати та зазначав, що збирати “тривожну валізку” не потрібно.