До кінця лютого цього року в Україні планують завершити комплектацію підрозділів територіальної оборони за штатом мирного часу. Йдеться про набір 10 тис. професійних військових.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков.

Він пояснив, що зараз відбувається перший етап формування Сил територіальної оборони – за штатом мирного часу (це набір 10 тис. професійних військовослужбовців). Вони в подальшому стануть штабним командно-управлінським ядром Сил тероборони України в складі ЗСУ.

– Це не добровільні дружини, це не якісь добровольчі формування органів місцевого самоврядування. Це не самодіяльність. Це Збройні сили України, – зазначив Резніков.

За його словами, уже зараз у прикордонних областях підрозділи сформовані на 70%.

– Сьогодні вздовж усіх прикордонних областей за штатом мирного часу сформовано управлінське ядро на 70%, що дає змогу виконувати завдання. Ми до кінця лютого плануємо завершити формування (підрозділів – Ред.) усіх областей за штатом мирного часу на рівні 10 тис. (військовослужбовців – Ред.), – наголосив Резніков.

Він уточнив, що наступним кроком стане формування батальйонів та бригад тероборони 130 тис. резервістів (шляхом укладання відповідних контрактів).

А на третьому етапі, якщо буде відповідне подання та рішення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, можуть утворити добровольчі формування в маленьких населених пунктах. До них увійдуть місцеві жителі.

Як раніше пояснював Олексій Резніков, до складу Сил територіальної оборони входять: командування, чотири регіональні управління (Схід, Захід, Південь, Північ), 25 бригад (по одній у кожній області та в Києві) та близько 150 батальйонів.

Зараз першочерговою потребою є облаштування місць дислокації цих сил. Йдеться про одночасне розгортання 176 військових частин.