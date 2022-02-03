Контракт с Вооруженными силами Украины должен подписываться не менее чем на 10 лет.

Такое мнение выразил сегодня на брифинге министр обороны Алексей Резников, комментируя подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об укреплении обороноспособности Украины.

По словам Резникова, глава государства подписал документ, поскольку возникают новые угрозы, и на них следует давать системный ответ.

– Мы уже понимаем, что у нас угроза эскалации остается, и об этом говорят наши западные партнеры… Сегодня, например, у нас новые тысячи километров границы между Украиной и Беларусью, которые, по сути, становятся привлекательными для вооруженных сил РФ, – отметил министр.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины сегодня официально насчитывают 261 тыс. военных.

При этом ВСУ состоят из трех категорий:

• призывники, несущие срочную службу (их 10% от всей численности ВСУ);

• военные-контрактники, заключающие контракт на срок от восьми месяцев до трех лет;

• профессиональные военные (офицеры и сержанты), несущие службу уже 10 и более лет.

— Идея этого указа заключается в том, что в течение четырех лет в спокойном режиме мы должны перейти к формированию украинской профессиональной армии. Это позволит нам отказаться от срочного призыва, отказаться от краткосрочных контрактов, а сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией, — объяснил Резников.

По его словам, продолжительность контракта с ВСУ должна составлять не менее 10 лет. Тогда, по словам главы Минобороны, будет смысл инвестировать средства в подготовку военных, строительство жилья для них и повышение зарплат.

— Мы будем говорить о том, что служба в ВСУ станет интересной, поэтому контракт должен быть, начиная от 10 лет. Тогда имеет смысл инвестировать в подготовку, в жилищную программу, в серьезное, достойное денежное обеспечение, — подчеркнул Резников.

Он добавил, что уже сейчас Минобороны хочет поднять зарплату военнослужащим до уровня рыночных показателей, а с 2023 года – установить ее на уровне выше рыночной.

Резников также напомнил, что планируется ввести специальную систему военной подготовки (3-4 месяца), которая будет альтернативой срочной службе. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв, но будут уметь пользоваться оружием и будут готовы к выполнению при необходимости определенных задач.

Это позволит с 2024 года полностью отказаться от срочной службы в Украине.

Как известно, на днях президент Владимир Зеленский поручил разработать законопроект, предусматривающий возможность прекращения призыва в армию с 1 января 2024 года.