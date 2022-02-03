Контракт зі Збройними силами України слід укладати не менше ніж на 10 років.

Таку думку висловив сьогодні під час брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи підписаний президентом Володимиром Зеленським указ про зміцнення обороноздатності України.

За словами Резнікова, глава держави підписав документ, оскільки виникають нові загрози, і на них потрібно давати системну відповідь.

– Ми вже розуміємо, що в нас загроза ескалації залишається, і про це говорять наші західні партнери… Сьогодні, наприклад, у нас нові тисячі кілометрів кордону між Україною та Білоруссю, які, по суті, стають привабливими для збройних сил РФ, — зазначив міністр.

Він нагадав, що Збройні сили України сьогодні офіційно нараховують 261 тис. військових.

До складу ЗСУ входять три категорії:

• призовники, які несуть строкову службу (їх 10% від усієї чисельності ЗСУ);

• військові-контрактники, які укладають контракт на термін від восьми місяців до трьох років;

• професійні військові (офіцери і сержанти), які несуть службу вже 10 і більше років.

— Ідея цього указу полягає в тому, що протягом чотирьох років в спокійному режимі ми маємо перейти до формування української професійної армії. Це дасть нам можливість відмовитися від строкового призову, відмовитися від короткострокових контрактів, а зробити службу у ЗСУ привабливою, цікавою професією, – пояснив Резніков.

За його словами, тривалість контракту із ЗСУ має становити щонайменше 10 років. Тоді, за словами очільника Міноборони, буде сенс інвестувати кошти у підготовку військових, будівництво житла для них та підвищення зарплат.

— Ми будемо говорити про те, що служба в ЗСУ стане цікавою, а тому контракт має бути, починаючи від 10 років. Тоді має сенс інвестувати в підготовку, в житлову програму, в серйозне, гідне грошове забезпечення, – наголосив Резніков.

Він додав, що вже зараз Міноборони хоче підняти зарплатню військовослужбовцям до рівня ринкових показників, а з 2023 року – встановити її на рівні вище ринкової.

Резніков також нагадав, що планується запровадити спеціальну систему військової підготовки (3-4 місяці), яка буде альтернативною строковій службі. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов, але вмітимуть користуватися зброєю та будуть готові до виконання за потреби певних завдань.

Це дасть змогу з 2024 року повністю відмовитися від строкової служби в Україні.

Як відомо, днями президент Володимир Зеленський доручив розробити законопроєкт, який передбачає можливість припинення призову до армії з 1 січня 2024 року.