Интернет и мобильная связь в случае вторжения РФ отключены не будут – Данилов

Секретарь Совета по нацбезопасности Алексей Данилов утверждает, что в случае полномасштабного вторжения РФ интернет и мобильную связь по Украине отключать не будут.

Об этом Данилов сказал, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга в Харькове 11 февраля.

– Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того — мы стараемся сделать все возможное, чтобы никакого вторжения не произошло, – отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что Украина будет защищать свои территории и “никому ничего не отдаст”.