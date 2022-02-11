Интернет и мобильная связь в случае вторжения РФ отключены не будут – Данилов

Секретарь Совета по нацбезопасности Алексей Данилов утверждает, что в случае полномасштабного вторжения РФ интернет и мобильную связь по Украине отключать не будут.
Об этом Данилов сказал, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга в Харькове 11 февраля.
– Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того — мы стараемся сделать все возможное, чтобы никакого вторжения не произошло, – отметил секретарь СНБО.
Он добавил, что Украина будет защищать свои территории и “никому ничего не отдаст”.
– Нам чужого не нужно, но и свое мы отдавать не будем. Они (россияне, – Ред.) это очень хорошо знают. Им известна позиция наших граждан, что мы будем воевать за свое. Мы находимся на своей земле, мы не забираем территории РФ. За все времена существования своей страны мы ни на кого не нападали, – заявил он.