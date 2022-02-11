СНБО рассмотрел вопрос рисков морского судоходства – Данилов

На заседании СНБО рассмотрели вопросы внутренних и внешних рисков, в том числе рисков морского судоходства.

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словами, они рассматривались в режиме “секретно”.

– В рамках рассмотрения этого вопроса был отдельный доклад и рассматривался вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрытия под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей, – уточнил Данилов.

Секретарь СНБО также сообщил, что рассматривался вопрос о стратегии морской безопасности Украины.