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Факты / Украина / Политика

СНБО рассмотрел вопрос рисков морского судоходства – Данилов

Валентина Летяк редактор ленты
олексій данілов

На заседании СНБО рассмотрели вопросы внутренних и внешних рисков, в том числе рисков морского судоходства.

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словами, они рассматривались в режиме “секретно”.

– В рамках рассмотрения этого вопроса был отдельный доклад и рассматривался вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрытия под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей, – уточнил Данилов.

Секретарь СНБО также сообщил, что рассматривался вопрос о стратегии морской безопасности Украины.

– Она разработана по поручению президента Владимира Зеленского, которое он давал летом 2021 года. Это поручение выполнено, – добавил он.

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