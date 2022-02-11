СНБО рассмотрел вопрос рисков морского судоходства – Данилов

На заседании СНБО рассмотрели вопросы внутренних и внешних рисков, в том числе рисков морского судоходства.
Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словами, они рассматривались в режиме “секретно”.
– В рамках рассмотрения этого вопроса был отдельный доклад и рассматривался вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрытия под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей, – уточнил Данилов.
Секретарь СНБО также сообщил, что рассматривался вопрос о стратегии морской безопасности Украины.
– Она разработана по поручению президента Владимира Зеленского, которое он давал летом 2021 года. Это поручение выполнено, – добавил он.