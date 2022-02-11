Інтернет та мобільний зв’язок у разі вторгнення РФ відключені не будуть – Данілов

Секретар Ради з нацбезпеки Олексій Данілов стверджує, що у разі повномасштабного вторгнення РФ інтернет та мобільний зв’язок по Україні не відключатимуть.

Про це Данілов сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу у Харкові 11 лютого.

– Ми точно ні інтернет, ні мобільний зв’язок відключати не збираємось. Більше того, ми намагаємося зробити все можливе, щоб жодного вторгнення не сталося, – зазначив секретар РНБО.

Він додав, що Україна захищатиме свої території і “нікому нічого не віддасть”.