Інтернет та мобільний зв’язок у разі вторгнення РФ відключені не будуть – Данілов

Секретар Ради з нацбезпеки Олексій Данілов стверджує, що у разі повномасштабного вторгнення РФ інтернет та мобільний зв’язок по Україні не відключатимуть.
Про це Данілов сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу у Харкові 11 лютого.
– Ми точно ні інтернет, ні мобільний зв’язок відключати не збираємось. Більше того, ми намагаємося зробити все можливе, щоб жодного вторгнення не сталося, – зазначив секретар РНБО.
Він додав, що Україна захищатиме свої території і “нікому нічого не віддасть”.
– Нам чужого не треба, але й своє ми не віддаватимемо. Вони (росіяни, – Ред.) це дуже добре знають. Їм відома позиція наших громадян, що ми воюватимемо за своє. Ми знаходимося на своїй землі, ми не забираємо територію РФ. За всі часи існування своєї країни ми ні на кого не нападали, – заявив він.