В течение недели отдельные подразделения соединений и частей оккупантов для проверки приводили в высшую степень боевой готовности.

Кроме того, на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводились занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

– Боевая подготовка и проверка подготовки личного состава проходила под контролем высших органов военного управления Вооруженных сил РФ, – отмечают в Главном управлении разведки Украины.

Плановые мероприятия боевой подготовки проходят в соединениях и частях первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как уточняют в ГУР Минобороны Украины, основное внимание противник акцентирует на слаженности действий в составе рот и батарей.

Напомним, что стартовали 10 февраля и масштабные военные учения России и Беларуси Союзная решимость-2022.

До 20 февраля маневры продлятся на южном фланге и западных рубежах Беларуси.

В Минобороны России заявили, что целью является “отработка задачи по пресечению и отражению внешней агрессии, противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства”.

Тем временем американская компания по космическим технологиям Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, на которых видны накопления российских войск у украинских границ.

Более полутысячи палаток и сотни единиц техники сосредоточены на аэродроме к северу от Симферополя.

Дислоцированы войска на белорусском аэродроме Зябровка. Прибыл значительный воинский контингент и в русский Курск.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины