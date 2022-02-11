Розвідка зафіксувала приведення окупантів у вищу бойову готовність

Протягом тижня окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів задля перевірки приводили у вищі ступені бойової готовності.

Крім того, на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях проводились заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.

– Бойова підготовка та перевірка навченості особового складу відбувалась під контролем вищих органів військового управління Збройних сил РФ, – зазначають у Головному управлінні розвідки України.

Планові заходи бойової підготовки відбуваються в з’єднаннях та частинах першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як уточнюють у ГУР Міноборони України, основну увагу противник акцентує на злагодженості дій у складі рот та батарей.

Нагадаємо, що стартували 10 лютого і масштабні військові навчання Росії та Білорусі Союзна рішучість-2022.

До 20 лютого маневри триватимуть на південному фланзі та західних рубежах Білорусі.

У Міноборони Росії заявили, що поставили за мету “відпрацювати завдання з припинення та відбиття зовнішньої агресії, протидії тероризму та захисту інтересів союзної держави”.

Тим часом американська компанія з космічних технологій Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, на яких видно накопичення російських військ біля українських кордонів.

Понад півтисячі наметів та сотні одиниць техніки зосереджені на аеродромі на північ від Сімферополя.

Дислоковані війська на білоруському аеродромі Зябрівка. Прибув значний військовий контингент і до російського Курська.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України