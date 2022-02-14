В случае чрезвычайной ситуации системы управления Киевом, ТЭЦ и инфраструктура города смогут работать в бесперебойном режиме до 10 суток.

Об этом заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, комментируя сообщения об угрозе возможного военного нападения России.

Он отметил, что для жизнеобеспечения города важно бесперебойное энергоснабжение, а также тепло- и водоснабжение.

Для этого было обеспечено дополнительное производство электроэнергии на столичных ТЭЦ (в координации с Укрэнерго).

– С декабря в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. Прежде всего медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры, социальных учреждений, — подчеркнул Кличко.

Кроме того, в столице создали запасы топлива, а также установили электрогенераторы, обеспечивающие бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры (таких как больницы, аварийные службы, системы управления городом).

– Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ столицы на период до 10 суток, – отметил Кличко.

Столичные предприятия снабдили бесперебойной связью на случай, если исчезнут интернет и мобильная связь.

На днях Виталий Кличко рассказал, что объекты критической и социальной инфраструктуры Киева работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации.

По словам мэра, в столице за последние годы втрое увеличили количество укрытий. Речь идет, в частности, о почти 4,5 тыс. сооружений двойного пользования (подземные паркинги, переходы, станции метрополитена, подвалы и полуподвалы).