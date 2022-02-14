У разі виникнення надзвичайної ситуації системи управління Києвом, ТЕЦ та інфраструктура міста зможуть працювати в безперебійному режимі до 10 діб.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, коментуючи повідомлення про загрозу можливого військового нападу Росії.

Він зазначив, що для життєзабезпечення міста важливим є безперебійне енергопостачання, а також тепло- та водопостачання.

Для цього було забезпечено додаткове виробництво електроенергії на столичних ТЕЦ (у координації з Укренерго).

– Із грудня в постійній роботі знаходяться 3-4 блоки. Це дозволяє у складній ситуації із енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання Києва. Насамперед медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури, соціальних установ, – наголосив Кличко.

Крім того, в столиці створили запаси палива, а також встановили електрогенератори, щоб забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури (таких як лікарні, аварійні служби, системи управління містом).

– Створені запаси палива, встановлені електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом, медустанов, аварійних служб та ТЕЦ столиці на період до 10 діб, – зазначив Кличко.

Столичні підприємства забезпечили безперебійним зв’язком на випадок, якщо зникнуть інтернет та мобільний зв’язок.

Днями Віталій Кличко розповів, що об’єкти критичної та соціальної інфраструктури Києва працюють у режимі підготовки до роботи в умовах можливої надзвичайної ситуації.

За словами мера, в столиці впродовж останніх років утричі збільшили кількість укриттів. Йдеться, зокрема, про майже 4,5 тис. споруд подвійного користування (підземні паркінги, переходи, станції метрополітену, підвали та напівпідвали).