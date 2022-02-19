Україна хоче скликати Саміт постійних членів Ради безпеки ООН, Туреччини та Німеччини

У суботу, 19 лютого, під час Мюнхенської конференції з безпеки-2022 президент Володимир Зеленський запропонував скликати саміт держав – постійних членів Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) за участю Туреччини та Німеччини.

Він уточнив, що метою саміту буде вирішення викликів безпеці в Європі та напрацювання нових, дієвих гарантій безпеки для України.

– Гарантій сьогодні, поки ми не є членами оборонного Альянсу і фактично знаходимося в сірій зоні – у вакуумі безпеки, – сказав він.

Президент додав, що для того, щоб допомогти Україні в умовах російської агресії, країни-партнери можуть продовжити допомагати забезпечувати стійкість та обороноздатність країни, а також розпочати дискусію щодо надання чіткої європейської перспективи.

Також необхідно відкрити доступні для країн-кандидатів інструменти підтримки, якнайшвидше ухвалити рішення щодо чітких і доступних для огляду тимчасових рамок вступу України в НАТО і всебічно підтримати економічну стійкість і трансформацію в Україні.