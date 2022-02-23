В течение суток на временно оккупированной территории зафиксировано размещение 166 единиц военной техники вооруженных формирований Российской Федерации.

В зоне действий так называемого “первого армейского корпуса” размещено пять единиц вооружения и военной техники:

вблизи Донецка – три буксируемые гаубицы,

в Старобешево (32 км от линии разграничения) – две ББМ.

В зоне действий так называемого “второго армейского корпуса” сосредоточена 161 единица вооружения и военной техники.

Так, зафиксировано хранение:

в Миусинске (62 км от линии разграничения) – три буксируемые гаубицы/миномета, 10 самоходных гаубиц и 10 танков,

у Бугаевке – 37 км от линии разграничения) – 17 танков, пять единиц буксируемой артиллерии,

в Дубовом (56 км от линии разграничения) – один буксируемый миномет,

в Перевальске (38 км от линии разграничения) – один танк.

Ситуация с военным присутствием в районах такова:

в Металлисте (7 км от линии разграничения) – девять ББМ и две единицы МТ-ЛБ,

в Бугаевке (37 км от линии разграничения) – 57 ББМ,

в Миусинске (62 км от линии разграничения) – 46 ББМ.

Всего с начала недели выявлено 300 единиц военной техники вооруженных формирований Российской Федерации.

21 февраля вооруженные формирования РФ запретили доступ патрулям миссии ОБСЕ в Петровском, Ясиноватой, Васильевке, Крутой Балке, Староласпе, Кадиевке, Вознесеновке.

Препятствовали оккупанты и безопасным полетам беспилотников миссии.

Дважды они препятствовали сигналу GPS в Суходольске и по одному разу в Сартане, Херсонесе, Золотом-2, Николаевке, Луганске, Станице Луганской.

По состоянию на утро 23 февраля из-за обстрелов противника без воды оставались Попасное, Золотое-1, Золотое-3.

В 1 940 домохозяйствах нет света. Полностью обесточены Старый Айдар, Новозвановка, Вискриле, Врубовка, Орехово, Плужное, частично – Счастье, Трехизбенка, Троицкое.

В штабе Операции объединенных сил отмечают, что зафиксированные нарушения со стороны вооруженных формирований РФ свидетельствуют об осуществлении ими активных мероприятий боевой подготовки для создания условий дальнейшей эскалации напряжения на линии разграничения.

Источник: Штаб ООС