В Попасной Луганской области временно не будет осуществляться водоснабжение в центральную часть города.

3 312 домохозяйств остались без воды из-за повреждения во время обстрелов электроснабжения водонапорной станции в городе Золотое-3.

Местное энергообеспечивающее предприятие не имеет возможности оперативно начать ремонтные работы из-за напряженности ситуации.

– Без водоснабжения осталась местная школа-гимназия, детский сад, поликлиника и другие объекты важной социальной инфраструктуры. Все они оснащены емкостями для воды на две-четыре тонны. На территории некоторых из них есть скважины, – сообщил во время брифинга начальник группы Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества штаба Объединенных сил Виктор Лысюк.

Из-за непрекращающихся боевых действий не могут начать тушение трансформаторов на Луганской ТЭС, которые загорелись 22 февраля во время обстрела.

Жители Счастья остаются без отопления и света после интенсивного обстрела накануне. Напомним, что там снаряд оккупантов попал в жилой дом. Пострадавших нет.

Только за четыре часа – с 20.00 22 февраля до 00.00 23 февраля – на Востоке обстреляли 39 гражданских объектов.

Всего за минувшую ночь повреждены 13 жилых домов в Бердянском, Трехизбенке и Марьинке.

Ранен 50-летний местный житель Марьинки. Погибших среди гражданского населения не зафиксировано. Информация постоянно уточняется.