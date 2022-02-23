В “ЛДНР” розміщено понад півтори сотні одиниць військової техніки РФ (карта)

Протягом доби на тимчасово окупованій території зафіксовано розміщення 166 одиниць військової техніки збройних формувань Російської Федерації.

У зоні дій так званого “першого армійського корпусу” розміщено п’ять одиниць озброєння та військової техніки:

поблизу Донецька – три буксирувані гаубиці,

у Старобешевому (32 км від лінії зіткнення) – дві ББМ.

У зоні дій так званого “другого армійського корпусу” зосереджено 161 одиниця озброєння та військової техніки.

Так, зафіксовано зберігання:

в Міусинську (62 км від лінії зіткнення) – три буксирувані гаубиці/міномети, 10 самохідних гаубиць та 10 танків,

у Бугаївці (37 км від лінії зіткнення) – 17 танків, п’ять одиниць буксируваної артилерії,

у Дубовому (56 км від лінії зіткнення) – один буксируваний міномет,

у Перевальську (38 км від лінії зіткнення) – один танк.

Ситуація з військовою присутністю в районах така:

у Металісті (7 км від лінії зіткнення) – дев’ять ББМ та дві одиниці МТ-ЛБ,

у Бугаївці (37 км від лінії зіткнення) – 57 ББМ,

у Міусинську (62 км від лінії зіткнення) – 46 ББМ.

Загалом із початку тижня виявлено 300 одиниць військової техніки збройних формувань Російської Федерації.

21 лютого збройні формування РФ заборонили доступ патрулям місії ОБСЄ у Петрівському, Ясинуватій, Василівці, Крутій Балці, Староласпі, Кадіївці, Вознесенівці.

Перешкоджали окупанти й безпечним польотам безпілотників місії.

Двічі вони перешкоджали сигналу GPS у Суходільську та по одному разу в Сартані, Херсонесі, Золотому-2, Миколаївці, Луганську, Станиці Луганській.

Станом на ранок 23 лютого через обстріли противника без води залишались Попасне, Золоте-1, Золоте-3.

У 1 940 домогосподарствах немає світла. Повністю знеструмлені Старий Аайдар, Новозванівка, Віскриле, Врубівка, Оріхове, Плужне, частково – Щастя, Трьохізбенка, Троїцьке. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У штабі Операції об’єднаних сил зазначають, що зафіксовані порушення з боку збройних формувань РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення.