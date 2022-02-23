Верховная Рада проведет внеочередное заседание по введению ЧП в 17.00

Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит изменения в решение СНБО по ЧП в Украине.
По данным главы партии Голос Киры Рудык, начало заседания запланировано на 17.00.
– Лидеры парламентских фракций передали свои замечания по приказу президента в его Офис. Вычеркнули наиболее одиозные пункты. Продолжается заседание глав фракций относительно заявления Данилова и решения СНБО, – написала она у себя в соцсетях.
Среди критических вопросов по ЧП она назвала:
- запрет въезда и выезда граждан из границ областей;
- регулировку работы ТВ и радио;
- правила пользования связью;
- запрет деятельности политических партий.
О проведении этого заседания у себя в соцсетях пишет и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
– Сейчас идет работа по внесению изменений в решение СНБО о введении чрезвычайного положения. После окончания этой работы вечером состоится внеочередное заседание Рады для рассмотрения этого вопроса, – сказано в заявлении Гончаренко.