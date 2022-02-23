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Факты / Украина

Верховная Рада проведет внеочередное заседание по введению ЧП в 17.00

Анастасия Гевко редактор ленты
Верховна Рада

Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит изменения в решение СНБО по ЧП в Украине.

По данным главы партии Голос Киры Рудык, начало заседания запланировано на 17.00.

– Лидеры парламентских фракций передали свои замечания по приказу президента в его Офис. Вычеркнули наиболее одиозные пункты. Продолжается заседание глав фракций относительно заявления Данилова и решения СНБО, – написала она у себя в соцсетях.

Среди критических вопросов по ЧП она назвала:

  • запрет въезда и выезда граждан из границ областей;
  • регулировку работы ТВ и радио;
  • правила пользования связью;
  • запрет деятельности политических партий.

О проведении этого заседания у себя в соцсетях пишет и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. 

– Сейчас идет работа по внесению изменений в решение СНБО о введении чрезвычайного положения. После окончания этой работы вечером состоится внеочередное заседание Рады для рассмотрения этого вопроса, – сказано в заявлении Гончаренко.

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Фото: УНИАН

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