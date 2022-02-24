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Факти / Україна

У Чугуєві внаслідок обстрілу житлового будинку загинула дитина

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
пожежа, чугуїв

У Чугуєві, що на Харківщині, триває ліквідація пожежі у багатоквартирному будинку, що виникла в результаті обстрілу з боку російських військ.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Внаслідок ворожого обстрілу загинув неповнолітній хлопчик. Також є поранені.

– 24 лютого о 08.23 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу, – зазначили у ДСНС.

До місця виїхало три оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, один автомобіль першої допомоги та автодрабина.

На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі становила близько 100 кв.м.

Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців. О 9.50 вони локалізували вогонь, а зараз триває ліквідація.

Також у Броварах внаслідок авіаудару російської армії по військовому містечку загинула одна людина. Ще шестеро людей, які постраждали, перебувають у лікарні.

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Фото: ДСНС

Джерело: ДСНС

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