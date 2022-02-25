Вооруженные силы Украины в Херсоне отразили автомобильный мост от российских войск.

Как сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр, в настоящее время военные закрепились на левом берегу Днепра.

– На юге ведутся оборонительные бои в районе Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра, – написала она.

Днем 24 февраля сообщалось, что час российско-оккупационные войска захватили ряд населенных пунктов в Херсонской области.

Вечером сообщалось, что в Херсонской области обстрелами поврежден газопровод, в поселках выключают наружное освещение.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.