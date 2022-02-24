По состоянию на вечер 24 февраля утрачена связь с Каховской ГЭС, куда раньше сегодня зашли российские войска.

Такую информацию обнародовало Министерство энергетики Украины.

– По нашим последним данным, российские войска зашли туда, но они ее не обстреливали, они там находятся физически. ГЭС сейчас работает, – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В то же время глава Минэнерго заверил, что энергосистема Украины работает автономно и стабильно. В частности, работает атомная генерация: 13 из 15 блоков АЭС. Также в штатном режиме работает тепловая и гидрогенерация.

Однако из-за боевых действий была отключена Луганская ТЭС.

– В нее попал снаряд, и она с понедельника “села на ноль”. Мы ее отключили. То есть, сейчас все станции работают, кроме Луганской ТЭС, — рассказал Галущенко.

По информации Минэнерго, на Трипольской ТЭС снаряд попал в угольный склад. В то же время, оборудование и сооружения станции не повреждены, она продолжает работать.

Были повреждены линии электропередач возле города Ахтырка (Харьковская область), недалеко от украинско-российской границы.

Также из-за повреждения отключена линия 330 кВ Нежин-Конотоп. Но в министерстве заверили, что на энергоснабжении это не отразилось.

В Сумах зафиксировано 20 отключений по 10кВ линиям, а вблизи Марганца враг повредил линию 150 кВ.

В то же время было возобновлено электроснабжение в Николаевской области.

– Сегодня ночью в 00.00 мы полностью отключились от энергосистемы с Российской Федерацией и Беларусью. Украинская энергосистема сейчас работает в изолированном режиме. И мы не экспортируем электроэнергию сейчас. Работаем автономно и спокойно, – заверил Герман Галущенко.

Ранее сегодня стало известно, что российско-оккупационные войска захватили ряд населенных пунктов в Херсонской области. В частности, военная техника РФ вошла в Новую Каховку. Были захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал.