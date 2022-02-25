На фоне наступления российских войск самая большая опасность сейчас развивается в Киевской области – по направлению Дымер-Иванков.

Об этом рассказал сегодня на брифинге советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Самая большая опасность сейчас развивается с направления Дымер-Иванков. Это северо-запад от Киева. Там уже идут бои в районах населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча. Российские войска попытаются наступать, но там наши десантные механизированные части выставили надежный заслон, уничтожено несколько вертолетов противника и не менее одной колонны боевой техники. Работали Джавелины, – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что Киев готовится к обороне.

В Черниговской области, по словам Арестовича, наши войска остановили наступление противника. Сейчас там нет активных действий, враг накапливает резервы.

Аналогичная ситуация и в Сумской области. Там противник тоже накапливает резервы, перегруппируется и готовится к попытке дальнейшего наступления.

– Там надежно держат оборону, за эти направления мы можем волноваться меньше, чем за другие, — заверил Арестович.

Он добавил, что город Харьков держится, утром там отразили еще одну атаку, попытку наступления.

Также держатся украинские военнослужащие в зоне проведения Операции Объединенных сил. Сейчас враг там практически не наступает, проходят артиллерийские “дуэли”, действуют диверсионные группы.

– Что касается Мелитополя – там ситуация неоднозначная. На окраинах города есть российские войска, которые прошли из Крыма, но остальную часть удерживают украинские военные, которые держат оборону, не дают продвигаться дальше в сторону Мариуполя. Командование знает об этой ситуации и предпринимает там определенные меры по обезвреживанию возможного прорыва в сторону Мариуполя, — подчеркнул Арестович.

В Херсонской области российские войска пытаются пересечь реку Днепр. Враг ищет пути после того, как был уничтожен Антоновский мост.

– Наши войска держат оборону на правом берегу, ситуация управляемая. И пока говорить, что там противник прорвался или наступает дальше, нет смысла, — заявил Арестович.

Он уточнил, что утром было осуществлено несколько воздушных ударов, в том числе по Киеву. Украинские силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты, летевшие на столицу, один самолет типа Су-27. Летчик попал в плен, его допрашивают.

Были также удары по аэропорту города Ровно и аэродрому в Белой Церкви, а также по Василькову. Речь идет об одной-двух ракетах, которые были направлены на эти населенные пункты.

Ранее сегодня сообщалось, что Десантно-штурмовые войска ВСУ сейчас ведут боевые действия вблизи населенных пунктов Дымер и Иванков, где находится большое количество бронированной техники врага. Украинским воинам удалось остановить превосходящие российские силы на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен.

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