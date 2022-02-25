Под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины сожгли колонну российских оккупационных войск.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины, обнародовав видео.

– Под Гостомелем украинские военные сожгли колонну русско-фашистских оккупантов! – говорится в сообщении.

На видеозаписи виден столб черного дыма, поднимающийся над сожженной колонной врага.

Как известно, накануне, 24 февраля, в течение дня шли бои за Гостомель. Город атаковали российские вертолеты с десантом.

Вооруженным силам Украины удалось отразить попытку российских оккупантов захватить Гостомельский аэродром. Речь идет об аэродроме госпредприятия Антонов, расположенном неподалеку от города.

По данным Генерального штаба ВСУ, на территорию Украины было введено более 60 батальонных тактических групп российских войск. Основной целью захватчиков является блокировка Киева и создание сухопутного коридора в оккупированный Крым.

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