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Факти / Україна

Під Гостомелем ЗСУ спалили колону російських окупантів

Юлія Соколова редакторка стрічки
ЗСУ

Під Гостомелем, що в Київській області, Збройні сили України спалили колону російських окупаційних військ.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України, оприлюднивши відео.

– Під Гостомелем українські військові спалили колону російсько-фашистських окупантів! – зазначається в повідомленні.

На відеозапису видно стовп чорного диму, який піднімається над спаленою колоною ворога.

Як відомо, напередодні, 24 лютого, протягом дня тривали бої за Гостомель. Місто атакували російські гелікоптери з десантом.

Збройним силам України вдалося відбити спробу російських окупантів захопити Гостомельський аеродром. Йдеться про летовище держпідприємства Антонов, розташоване неподалік міста.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ. Основною метою загарбників є блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.

Останні новини про війну РФ проти України – читайте в нашій текстовій трансляції.

Фото: Depositphotos

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