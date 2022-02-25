Президент України Володимир Зеленський утворив Ставку Верховного Головнокомандувача (СВГ).

Відповідний указ №72/2022 був опублікований на сайті Офісу президента.

Як зазначається у документі, СВГ була утворена у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, що загрожує її державній незалежності та територіальній цілісності, для забезпечення стратегічного керівництва ЗСУ та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Рішення були прийнято на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Було також сформовано склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Указом президента була також припинена діяльність Воєнного кабінету РНБО, а Кабінету Міністрів, Генштабу ЗСУ та Державному управлінню справами було доручено забезпечити обладнання робочих місць для виконання функціональних обов’язків оперативним складом пунктів управління у місцях розгортання СВГ.

Що таке СВГ?

Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ (СВГ) – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави.

Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

До повноважень СВГ входить внесення змін й уточнень до структури та організації ЗСУ, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо.

Нагадаємо, під ранок 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.

Після цього по низці стратегічних об’єктів України були завдані ракетні удари з боку Росії.

Протягом всього дня тривали обстріли українських міст та бої українських воїнів з окупаційними військами ворога.

Під вечір 24 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію.

Незадовго після цього, глава української держави звернувся до українців за підсумками першого дня війни з Росією.

Дивіться онлайн-карту обстрілів та боїв на території України.