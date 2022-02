Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой обеспечить Украину доступ к спутниковому интернету.

— Илон Маск, пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты атакуют мирное население Украины! Просим обеспечить Украину станциями Starlink и обратиться к здравомыслящим россиянам встать, — написал чиновник в Twitter.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022