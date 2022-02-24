В приложении Дія временно не будут доступны некоторые документы и услуги, приложение и сайт работают — Федоров

В мобильном приложении Дія не будут доступны некоторые документы и услуги, однако приложение и сайт стабильно работают.

– Наша команда делает все, чтобы защитить все базовые реестры. Временно не будут доступны некоторые документы и услуги. Все это делают в целях безопасности. Приложение и портал работают стабильно. Держимся, — сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Советник главы Счетной палаты Украины Виктор Мазярчук отметил, что финансовых ресурсов достаточно для осуществления всех финансовых операций в Государственной казначейской службе.

Он убежден, что с учетом международной помощи Министерство финансов осуществит необходимые расходы в течение года.

Нападение России

Граждане Украины могут помочь нашей армии. Нацбанк Украины открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Президент Владимир Зеленский призвал становиться донорами крови для спасения гражданских людей и военных.

В правительстве пообещали снимать ограничения и санкции с граждан, которые готовы защищать Украину с оружием от нападения наемников Российской Федерации.