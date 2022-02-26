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Факти / Україна

Глава Мінцифри звернувся до Ілона Маска: потрібен інтернет Starlink

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Михаил Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Twitter до Ілона Маска з проханням забезпечити Україну доступ до супутникового інтернету.

– Ілоне Маск, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс – Росія намагається окупувати Україну! Поки що ваші ракети успішно приземляються з космосу — російські ракети атакують мирне населення України! Просимо забезпечити Україну станціями Starlink і звернутися до розсудливих росіян піднятися, — написав чиновник у Twitter.

Так, у Маска є компанія Starlink, яка керує величезною кількістю супутників для бездротового інтернету по всій планеті. Для підключення до супутників потрібне спеціальне обладнання.

Якщо мільярдер надасть обладнання Україні, це дасть доступ до інтернету з будь-якої точки країни.

Також Федоров звернувся до Facebook, Netflix, а також Apple з метою блокування російських ЗМІ, а також сервісів і послуг на території країни-агресора. Мета звернення — не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного населення, що думає.

У випадку з Apple політик просить від компанії підтримки санкцій влади США, а також заборони завантажувати свої сервіси РФ в магазин App Store для смартфонів та інших гаджетів компанії.

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