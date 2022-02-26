Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Twitter до Ілона Маска з проханням забезпечити Україну доступ до супутникового інтернету.

– Ілоне Маск, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс – Росія намагається окупувати Україну! Поки що ваші ракети успішно приземляються з космосу — російські ракети атакують мирне населення України! Просимо забезпечити Україну станціями Starlink і звернутися до розсудливих росіян піднятися, — написав чиновник у Twitter.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Так, у Маска є компанія Starlink, яка керує величезною кількістю супутників для бездротового інтернету по всій планеті. Для підключення до супутників потрібне спеціальне обладнання.

Якщо мільярдер надасть обладнання Україні, це дасть доступ до інтернету з будь-якої точки країни.

Також Федоров звернувся до Facebook, Netflix, а також Apple з метою блокування російських ЗМІ, а також сервісів і послуг на території країни-агресора. Мета звернення — не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного населення, що думає.

У випадку з Apple політик просить від компанії підтримки санкцій влади США, а також заборони завантажувати свої сервіси РФ в магазин App Store для смартфонів та інших гаджетів компанії.