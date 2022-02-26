Противовоздушная оборона отразила атаки российско-оккупационных войск в Николаеве.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким во время видеообращения в 04.19 26 февраля.
– Николаев отстояли. ПВО отбила атаки. Говорил недавно с мэром Очакова Бычковым – там десант не высадился, десанта там нет.
Высадки по состоянию на это время нет во всей области, уточнил глава облгосадминистрации.
– С патрульной полицией становимся к работе с 08.00. Все в порядке, ждите. В 08.00 – 09.00 выйду на связь, – пообещал и в дальнейшем информировать о ситуации в городе и области Виталий Ким.
По состоянию на 04.35 в Николаеве, по данным источников Фактов ICTV, прогремел мощный взрыв. Предполагают, что это могла работать противовоздушная оборона.
Спустя 10 минут раздались еще три.
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Фото: Виталий Ким