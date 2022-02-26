Протиповітряна оборона відбила атаки російсько-окупаційних військ у Миколаєві.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім під час відеозвернення о 04.19 26 лютого.

– Миколаїв відстояли. ППО відбила атаки. Говорив нещодавно з мером Очакова Бичковим – там десант не висадився, десанту там немає.

Висадки станом на цей час немає у всій області, уточнив голова облдержадміністрації.

– Із патрульною поліцією стаємо до роботи з 08.00. Усе гаразд, чекайте. О 08.00 – 09.00 вийду на зв’язок, – пообіцяв і надалі інформувати про ситуацію в місті та області Віталій Кім.

Станом на 04.35 в Миколаєві, за даними джерел Фактів ICTV, пролунав потужний вибух. Припускають, що це могла працювати протиповітряна оборона.

За десять хвилин пролунали ще три.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Віталій Кім