В районе населенного пункта Калиновка, примерно в 30 км от Винницы, сбили вражеский военный самолет Су-25.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Российский штурмовик уничтожил украинский пилот самолета Су-27.

— Еще один Су-25 российских оккупантов, летевший в направлении Винницы, уничтожен украинским пилотом самолета Су-27, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ Украины уничтожил самолет российских оккупантов Су-35.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что наши силы противовоздушной обороны сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в Василькове в Киевской области.

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