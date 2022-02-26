Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

На Вінничині вночі була спроба нападу на військову частину Нацгвардії

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Вінничині вночі була спроба нападу на військову частину Нацгвардії

Близько 3.00 ночі, 26 лютого, була спроба нападу на одну із військових частин Національної гвардії на Вінниччині.

Про це йдеться у повідомленні МВС України.

Зазначається, що КПП обстріляли із цивільного автомобіля, що наблизилось до військових на великій швидкості. Нацгвардійці відкрили вогонь у відповідь.

– Наші військовослужбовці здатні відбивати атаки противника та завдають значних втрат у живій силі й техніці, – повідомляють у МВС.

У МВС наголошують, що російські війська намагаються прикриватися авіацією та завдають вогневих ударів саме по об’єктах критичної та військової інфраструктури, використовуючи зокрема крилаті ракети Калібр.

Раніше повідомлялося, що понад 3,5 тисячі російських військових, які прийшли з війною в Україну, було знищено.

Читайте
Під Вінницею знищили ворожий штурмовик Су-25

Фото: Нацгвардія

Джерело: МВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка