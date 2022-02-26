Близько 3.00 ночі, 26 лютого, була спроба нападу на одну із військових частин Національної гвардії на Вінниччині.

Про це йдеться у повідомленні МВС України.

Зазначається, що КПП обстріляли із цивільного автомобіля, що наблизилось до військових на великій швидкості. Нацгвардійці відкрили вогонь у відповідь.

– Наші військовослужбовці здатні відбивати атаки противника та завдають значних втрат у живій силі й техніці, – повідомляють у МВС.

У МВС наголошують, що російські війська намагаються прикриватися авіацією та завдають вогневих ударів саме по об’єктах критичної та військової інфраструктури, використовуючи зокрема крилаті ракети Калібр.

Раніше повідомлялося, що понад 3,5 тисячі російських військових, які прийшли з війною в Україну, було знищено.

Фото: Нацгвардія