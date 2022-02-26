За последние сутки Россия использовала все свои военные ресурсы и резервы, однако ее войска не смогли получить никакого оперативно-тактического преимущества. Это свидетельство того, что Украина побеждает.

Об этом рассказал сегодня на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Мы понимали, что сегодняшняя ночь будет тяжелой, потому что РФ должна была использовать и использовала все свои ресурсы и резервы, чтобы нанести нам в максимальном количестве наших городов максимальные повреждения. Сразу скажу, что этого не произошло – Вооруженные силы Украины вместе с Национальной полицией полностью контролируют всю ситуацию и территорию нашего государства, – отметил Подоляк.

Он уточнил, что защита Украины против российских войск осуществляется ВСУ, Национальной полицией, а также территориальной обороной.

Подоляк также рассказал, что происходит на разных направлениях ведения боевых действий. По его словам, в южных регионах Украины продолжаются мощные бои в городах Херсон, Николаев и Одесса. Именно это направление враг считает приоритетным для себя.

– Они хотели там закрепиться, но нет никакого намека на то, что им это удалось, – заявил Подоляк.

Кроме того, приоритетным для Кремля остается направление столицы Украины – Киева. Подоляк снова отметил, что целью военного нападения РФ является уничтожение политического и военного руководства нашего государства.

– Ради этого была попытка стянуть в город Киев максимальное количество техники и сил вооруженных сил РФ. В настоящее время можем сказать следующее: и в самом городе, и в окрестностях города ситуация контролируемая, — проинформировал советник руководителя ОПУ.

По информации Подоляка, некоторые российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) еще есть, но против них активно работают Силы территориальной обороны и Национальной полиции. А в окрестностях Киева врагу активно противодействуют ВСУ.

На южном направлении продолжаются ожесточенные бои вокруг Мариуполя. В то же время, Подоляк заверил, что у агрессора нет шансов, что город перейдет на сторону РФ или будет захвачен.

Советник руководителя ОПУ добавил, что за последние сутки во многих городах Украины срабатывали сигналы воздушной тревоги, поскольку оккупанты применяют авиацию и реактивную артиллерию для прямых ударов по украинским городам.

– Однако по состоянию на 07.00 утра 26 февраля никакого оперативно-тактического преимущества, несмотря на то количество ресурсов и резервов, которое было вброшено в активные действия РФ, вооруженные силы этой страны не получили. Это говорит о том, что Украина не просто устояла – Украина побеждает, — подчеркнул Подоляк.

Как известно, российские войска совершили нападение на Украину в ночь на 24 февраля. Уже третьи сутки Вооруженные силы Украины противостоят агрессору на разных направлениях.

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