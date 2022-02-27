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Факти / Україна

Показники в межах норми: стан повітря на правому березі Києва

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Показники в межах норми: стан повітря на правому березі Києва

За повідомленням Київської міської державної адміністрації, стан повітря на правому березі Києва відповідає нормі.

Так, станом на 7.35 ранку 27 лютого в Солом’янському районі столиці зафіксовані наступні показники якості повітря:

  • азоту діоксид-0.04 мг / м3, пізніше-0 мг / м3, норма-0,2 мг / м3
  • вуглецю оксид – 0.5-1.2 мг / м3 зараз знижується, норма-5,0 мг / м3
  • ангідрид сірчаний-0 мг/ м3, норма – 0,5 мг / м3.

КМДА попереджає: довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.

Через потрапляння снаряду російсько-окупаційних військ у Василькові горить нафтобаза. Шкідливі речовини може розносити вітер у різні міста та населені пункти, розташовані поруч.

Жителів Києва та навколишніх селищ просять закривати вікна – дим та небезпечні речовини від пожежі можуть прямувати у будь-який бік, оскільки вітер змінює напрямок.

Джерело: КМДА

Фото: Pixabay

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