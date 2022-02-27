За последние сутки военная обстановка вокруг Украины существенно не изменилась, и российские войска не совершают активных наступательных действий.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, утром было только две попытки наступательных действий врага, в частности в Харькове.

– В течение суток военная обстановка вокруг Украины изменилась несущественно. Противник деморализован, они не совершают активных наступательных действий. Утром было всего две попытки: небольшое скопление противника, около 8-12 автомобилей, пытались пройти вглубь Харькова. Их оцепили и сейчас уже наполовину уничтожили. Не верьте никаким вбросам о том, что Харьков атакуют, Харьков упал. Харьковчане держат оборону и умело уничтожают врага, — подчеркнул Арестович.

Что касается Киева и западных окрестностей столицы, там оккупанты с утра предприняли попытку продвинуться в направлении городов Буча, Гостомель, Ирпень, но попали под мощный артиллерийский и ракетный удар Вооруженных сил Украины.

– Противник дезорганизован, и сейчас лишь небольшие его силы пытаются провести разведку в направлении Ирпеня. ВСУ контролируют ситуацию, – отметил Арестович.

Он добавил, что к борьбе с оккупантами подключились местные жители, которые в Буче сожгли коктейлями Молотова часть российских БМД.

А на помощь терробороне Киева направляются представители терробороны Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

По словам Арестовича, на южном фронте также сейчас не наблюдается новых продвижений врага: ни в направлении Энергодара, ни в направлении Запорожья, ни в направлении Мариуполя.