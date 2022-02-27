Протягом останньої доби військова обстановка довкола України суттєво не змінилася, і російські війська не здійснюють активних наступальних дій.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, зранку було лише дві спроби наступальний дій ворога, зокрема в Харкові.

– Протягом доби воєнна обстановка довкола України змінилася несуттєво. Противник деморалізований, вони не здійснюють активних наступальних дій. Зранку було лише дві спроби: невелике скупчення противника, близько 8-12 автомобілів, намагалися пройти вглиб Харкова. Їх оточили і зараз вже наполовину знищили. Не вірте жодним вкидам про те, що Харків атакують, Харків упав. Харків’яни тримають оборону і вправно знищують ворога, – наголосив Арестович.

Що стосується Києва та західних околиць столиці, там окупанти зранку здійснили спробу просунутися в напрямку міст Буча, Гостомель, Ірпінь, але потрапили під потужний артилерійський та ракетний удар Збройних сил України.

– Противник дезорганізований, і наразі лише невеликі його сили намагаються провести розвідку у напрямку Ірпеня. ЗСУ контролюють ситуацію, – зазначив Арестович.

Він додав, що до боротьби з окупантами підключилися місцеві жителі, які в Бучі спалили коктейлями Молотова частину російських БМД.

А на допомогу теробороні Києва прямують представники тероборони Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

За словами Арестовича, на південному фронті також зараз не спостерігається нових просувань ворога: ні в напрямку Енергодара, ні в напрямку Запоріжжя, ні в напрямку Маріуполя.