Макрон провів переговори з Путіним і закликав його негайно припинити обстріл в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також головою Кремля Володимиром Путіним.

Як уточнюється на сайті Єлисейського палацу, він закликав Путіна “негайно припинити обстріл” цивільного населення та убезпечити основні дороги в Україні.

Повідомляється, що Путін та Макрон розмовляли 1,5 часа. У французького президента стверджують, що президент РФ “підтвердив свою готовність” припинити вогонь.

Водночас уточнюється, що Макрон кілька разів поговорив із президентом Володимиром Зеленським за останні години.

Нагадаємо, в районі українсько-білоруського кордону протягом кількох годин продовжуються переговори між делегаціями України та країни-агресора.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав, що умови України на переговорах з Росією – припинення вогню та виведення всіх російських військ з усієї території України, разом із Кримом.