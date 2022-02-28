ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Світ

Макрон провів переговори з Путіним і закликав його негайно припинити обстріл в Україні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Макрон провів переговори з Путіним і закликав його негайно припинити обстріл в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також головою Кремля Володимиром Путіним.

Як уточнюється на сайті Єлисейського палацу, він закликав Путіна “негайно припинити обстріл” цивільного населення та убезпечити основні дороги в Україні.

Повідомляється, що Путін та Макрон розмовляли 1,5 часа. У французького президента стверджують, що президент РФ “підтвердив свою готовність” припинити вогонь.

Водночас уточнюється, що Макрон кілька разів поговорив із президентом Володимиром Зеленським за останні години.

Нагадаємо, в районі українсько-білоруського кордону протягом кількох годин продовжуються переговори між делегаціями України та країни-агресора.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав, що умови України на переговорах з Росією – припинення вогню та виведення всіх російських військ з усієї території України, разом із Кримом.

Читайте
Обстріл Харкова з Градів та переговори України з РФ: що відбувається на п'яту добу масштабної війни в Україні (онлайн)

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка