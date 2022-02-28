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Факты / Украина

В дом в Чернигове попала ракета

Татьяна Забожко редактор ленты
В дом в Чернигове попала ракета

В 02.45 28 февраля в жилой дом в центре Чернигова попала ракета.

Огонь, охвативший два нижних этажа, ликвидировали.

По словам спикера ГСЧС в Черниговской области Александра Ивченко, в результате пожара пострадала одна женщина.

В настоящее время известно, что травмы у нее незначительные.

Напомним, что около 04.00 начались обстрелы в Киеве и Харькове.

Воздушная опасность сохранялась с 19.08 27 февраля до 03.00 28 февраля в Черкасской области.

Там украинские военные отбили три авиаудара в самом областном центре и один – в Чернобаевском районе.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Суспільне

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